HUBER+SUHNER AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

HUBER+SUHNER im Geschäftsjahr 2022 mit höchstem Umsatz der Firmengeschichte



20.01.2023 / 06:46 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR - 20.01.2023 Deutlicher Umsatzzuwachs in allen Marktsegmenten - Auftragseingang übertrifft den hohen Umsatz, bleibt aber knapp unter dem Rekordwert des Vorjahres Auftragseingang und Umsatz 2022 (ungeprüft) In CHF Mio. 2022

2021

Veränderung

in % Auftragseingang Gruppe 975.4 995.6 (2.0) Segment Industrie 310.5 296.6 4.7 Segment Kommunikation 380.6 420.0 (9.4) Segment Transport 284.4 279.1 1.9 Nettoumsatz Gruppe 954.6 862.9 10.6 Segment Industrie 298.0 275.4 8.2 Segment Kommunikation 385.9 341.1 13.1 Segment Transport 270.6 246.4 9.8 HUBER+SUHNER blickt trotz des anspruchsvollen Umfelds auf ein insgesamt erfreuliches Geschäftsjahr 2022 zurück. Der Nettoumsatz konnte 2022 mit CHF 954.6 Mio. (ungeprüft) gegenüber dem Vorjahreswert (CHF 862.9 Mio.) nochmals gesteigert werden, und zwar um 10.6 %. Organisch, d. h. unter Berücksichtigung von Währungs-, Kupferpreis- und Portfolioeffekten, betrug das Plus sogar 12.9 %. Alle drei Marktsegmente steuerten zum deutlichen Umsatzwachstum bei. Im Industriesegment (+8.2 %) erfolgte der grösste Zuwachs in den Teilsegmenten Schnellladesysteme sowie Prüf- und Messtechnik. Das Teilsegment Luft-, Raumfahrt und Wehrtechnik blieb deutlich hinter dem starken Vorjahr. Im Kommunikationssegment (+13.1 %) zeigte das Geschäft mit dem Ausbau von Mobilfunknetzen die stärkste Dynamik. Auch das Teilsegment Rechenzentren lieferte einen massgeblichen Beitrag zum Wachstum. Im Transportsegment (+9.8 %) entfiel praktisch der gesamte Umsatzzuwachs auf das Teilsegment Automotive, während das gewichtige Teilsegment Bahnen das Vorjahresniveau nur leicht übertraf. Der Auftragseingang lag 2022 bei CHF 975.4 Mio. Gegenüber dem sehr hohen Wert des Vorjahres (CHF 995.6 Mio.) entspricht dies einem Rückgang von lediglich 2.0 %. Die Book-to-Bill-Rate lag bei 1.02. Nach Marktsegmenten verlief die Auftragsentwicklung unterschiedlich. Das Industriesegment verzeichnete eine Zunahme von 4.7 %, während sich das Auftragsvolumen im Kommunikationssegment um 9.4 % verringerte. Im Transportsegment übertraf der Auftragseingang trotz des Wegfalls des Russlandgeschäfts das Niveau des Vorjahres um 1.9 %. Das detaillierte Geschäftsergebnis wird im Rahmen der Medien- und Analystenkonferenz am 7. März 2023 vorgestellt werden. Diese Medienmitteilung finden Sie auch unter www.hubersuhner.com/de/unternehmen/medien/news Die Definition der Alternativen Performance-Kennzahlen ist abrufbar unter www.hubersuhner.com/de/company/investors/publications Medienmitteilung als PDF Link Weitere Termine

29. März 2023: Generalversammlung (Pfäffikon ZH)

15. August 2023: Veröffentlichung Halbjahresbericht 2023

24. Oktober 2023: Auftragseingang und Nettoumsatz (9 Monate) HUBER+SUHNER AG

Patrick G. Köppe

Head Corporate Communications

Tumbelenstrasse 20

8330 Pfäffikon ZH

Schweiz



+41 44 952 25 60

pressoffice@hubersuhner.com

hubersuhner.com

Ende der Adhoc-Mitteilung