Unter Berufung auf die sog. Topline-Daten aus der ConquerRSV-Zulassungsstudie berichtet MODERNA, dass die mRNA-basierte Impfung zu einer 83,7 %igen Wirksamkeit gegen RSV-Erkrankungen der unteren Atemwege bei älteren Erwachsenen führt. Das Problem bleibt dennoch die hohe Abhängigkeit von den Covid-Impfstoffen, was den Gewinn 2023 kollabieren lässt. So wird aus KGV 9 per 2022 KGV 28 per 2023. Ohne Kaufsignal oberhalb von 215 $ haben wir keine Eile.



Dies ist ein Auszug aus der gestrigen Bernecker-Daily.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!





MODERNA-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de