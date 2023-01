Die Banner Corporation (ISIN: US06652V2088, NASDAQ: BANR) zahlt am 13. Februar 2023 eine Quartalsdividende in Höhe von 0,48 US-Dollar an ihre Aktionäre. Record date ist der 2. Februar 2023. Im Vergleich zum Vorquartal ist dies eine Anhebung um 9 Prozent. Auf Jahressicht schüttet der Konzern aus Walla Walla, im US-Bundesstaat Washington, somit eine reguläre Dividende von 1,92 US-Dollar aus. Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...