Coca-Cola (WKN: 850663), General Mills (WKN: 853862) und Hormel Foods (WKN: 850875): Das mag aus vielerlei Hinsicht ein interessanter Dreiklang sein. Drei defensive Lebensmittel-Dividendenaktien. Zudem drei sehr zuverlässige Ausschütter, auf die viele Einkommensinvestoren setzen könnten. So weit, so gut, zumal es bei allen drei Namen zuletzt Dividendenwachstum gegeben hat. Sehen wir uns die operativen Zahlen jedoch an, hat Hormel Foods ein wenig den Anschluss an Coca-Cola und General Mills verloren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...