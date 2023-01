Der Dividendenaristokrat Realty Income (WKN: 899744) hat seine Pläne für die nächste Dividende bekannt gegeben. Bereits am 10. Januar dieses Jahres verkündete das Management, dass man die 631. Dividende in Folge an die Investoren auszahlen werde. Mit einer Summe je Aktie in Höhe von 0,2485 US-Dollar bleibt man auf dem Niveau des Vorquartals. Dividendenerhöhung? Fehlanzeige. Allerdings hat es im Monat davor einen kleineren Schritt gegeben. Erneut erhöhte das Management die Dividende je Aktie um 0,0005 ...

