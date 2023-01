Am gestrigen Tag sorgten im Vergleich zu den Vortagen deutlich günstigere US-Konjunkturdaten wie aber auch relativ entspannende Wirtschaftseinschätzungen sowohl der EZB-Präsidentin Lagarde als auch weiterer diverser regionaler FED-Vorsitzender für das hierin sicher kritischste Jahr 2023 ab dem Nachmittag in Gold, Silber und Platin (wieder einmal bildete Palladium heute eine unrühmliche Ausnahme), für eine sehr dynamische Fortsetzung ihres seit einer Woche ins Stocken geratenen Aufschwungs, was gerade im defensivsten und zuletzt daher am wenigsten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...