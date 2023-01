Der Netflix Mitgründer Reed Hastings verlässt das Unternehmen. Nach einem starken Jahresabschluss stiegen die Aktien nachbörslich deutlich. Genesis meldet offiziell Konkurs an. Einer der größten Kreditgeber in der Kryptowelt lässt mehr als 100.000 geschädigte Kunden zurück. Erneut groß angelegter Hackerangriff auf T-Mobile. Mehr als 37 Millionen Kundendaten wurden gestohlen.Der Aktienhandel in Asien entwickelt sich am Freitagmorgen durchgehend freundlich. Alle Benchmarks in der Region bewegen sich während der Sitzung im Plus und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...