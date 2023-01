Nach dem Bruch der 15.000-Punkte-Marke am Donnerstag, arbeitet der DAX zum Wochenabschluss an einer postwendenden Rückeroberung der psychologisch wichtigen Marke. 30 Minuten vor Beginn des Xetra-Handels steigt er auf 15.020 Zähler, ein Plus von 0,7 Prozent gegenüber dem Vortag. Positive Impulse kommen von den asiatischen Märkten. Überraschend starke Q4-Zahlen beim Streamingkonzern Netflix sorgen im Hinblick auf die bevorstehende Zahlensaison für verhaltene Zuversicht.

