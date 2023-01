Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Volatilität an den Finanzmärkten ist erhöht, was wohl auch damit zu erklären ist, dass es Unsicherheit über den geldpolitischen Ausblick gibt, so die Analysten der Helaba.Gerüchte über kleinere Zinsschritte der EZB seien von offizieller Seite nicht bestätigt worden. So habe es von EZB-Präsidentin Lagarde gestern keine Hinweise darauf gegeben, dass sich das Tempo der Zinserhöhungen abschwächen könnte. Ratsmitglied Knot rechne mit mehreren Erhöhungen um jeweils 50 BP. Dies habe zu einer Korrektur an den Märkten beigetragen. ...

