Hamburg (www.anleihencheck.de) - Die Renditen der US- und der deutschen Staatsanleihen sind weiter zurückgegangen, nachdem am 18. Januar 2023 eine ganze Reihe von US-Konjunkturdaten die Angst vor einer Rezession angefacht haben, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank AG.So seien im Dezember die Einzelhandelsumsätze gegenüber dem Vormonat um 1,1% zurückgegangen und die Industrieproduktion habe mit -0,7% MoM ebenfalls ein negatives Vorzeichen gehabt. Auch der seit einigen Monaten zu beobachtende Abbau der Lagerbestände im Einzelhandel wäre kompatibel mit einer startenden Rezession (Überlegung: In Erwartung einer Rezession bestelle der Einzelhandel weniger Waren und baue lieber seine Lagerbestände ab). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...