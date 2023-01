Das Gaming-Unternehmen bet-at-home.com gibt einen Einblick in die vorläufigen Geschäftszahlen für 2022. Der konsolidierte Brutto-Wett- und Gamingertrag wird laut Unternehmen für das Geschäftsjahr 2022 voraussichtlich näher an der oberen Grenze innerhalb der prognostizierten Bandbreite von 52 und 54 Mio. Euro liegen, was auf einen positiven Effekt der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2022 im Bereich Sportwetten zurückzuführen sei, wie es heißt. Die bisherigen EBITDA-Erwartungen in der Bandbreite von -2 Mio. Euro und -4,5 Mio. Euro wurden laut bet-at-home.com übertroffen. Das EBITDA wird in Höhe von -0,9 Mio. Euro erwartet (alle Angaben einschließlich des negativen EBITDA des aufgegebenen Geschäftsbereichs in ...

