Die Online-Vermittlung von Ferienwohnungen und Ferienhäusern steht bei HomeToGo im Mittelpunkt des Geschäfts. Daher war es sehr mutig in Corona-Zeiten, nämlich im Frühjahr 2021, an die Börse zu gehen. Entsprechend schwach entwickelte sich der Aktienkurs: Vom Ausgabepreis bei 10 Euro ging es bis auf 1,73 Euro nach unten. Inzwischen ist aber eine massive Besserung erreicht: Die HomeToGo-Aktie (A2QM3K) schaffte die technische Trendwende und das Unternehmen ist auf einem guten Weg in die schwarzen Zahlen ...

