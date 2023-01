Die Heizölpreise in Deutschland, der Schweiz und Österreich sind gestiegen. Mit durchschnittlich 1,15 Cent pro Liter in Deutschland am stärksten. Der Bericht des DOE bestätigt die Daten des API vom Vortag. Aufgrund der weiterhin niedrigen Raffinerietätigkeit verpufft der preissenkende Aspekt allerdings. Deutschland setzt immer stärker auf erneuerbare Energien, es mangelt allerdings massiv an Speichermöglichkeiten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...