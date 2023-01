Rekordernte 2022 bei der Ekosem-Agrar, deutsche Holdinggesellschaft der auf Milchproduktion in Russland ausgerichteten Unternehmensgruppe EkoNiva Die Ekosem-Agrar AG, Walldorf, hat sich im Jahr 2022 in allen wesentlichen Geschäftsfeldern deutlich positiv entwickelt. Die Gesellschaft produzierte in diesem Zeitraum insgesamt über 1,19 Mio. Tonnen Rohmilch und damit 73.000 Tonnen mehr als im Vorjahr. ...

