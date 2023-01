Der amerikanische Industriekonzern Aptargroup Inc. (ISIN: US0383361039, NYSE: ATR) wird am 23. Februar 2023 eine konstante vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,38 US-Dollar an seine Aktionäre ausschütten. Record day ist der 2. Februar 2023. Auf das Jahr gerechnet werden somit unverändert 1,52 US-Dollar ausgeschüttet. Dies entspricht beim derzeitigen Kursniveau von 111,99 US-Dollar (Stand: 19. Januar 2023) einer aktuellen Dividendenrendite in ...

