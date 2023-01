Noch immer agiert bet-at-home.com was die Investor Relations-Kommunikation angeht sehr zurückhaltend: Dabei kommt der Anbieter von Online-Sportwetten und Automatenspielen zunehmend in stabilere Fahrwasser. Die umfangreichen Kostensenkungs- und Outsourcingmaßnahmen sowie die Verkleinerung des Geschäfts mit entsprechend geringeren regulatorischen Risiken zeigen zunehmend Wirkung. Last but not least hat die Fußball-WM in Katar für mehr Rückenwind gesorgt, als ... The post bet-at-home.com: Es geht voran appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...