Gestern der Dax nach langer Rally mit einem Abverkauf, der Nasdaq und andere US-Indizes fielen nach den Verlusten am Mittwoch auch gestern. Wie geht es nun weiter für die Märkte? Laut Goldman Sachs und Bank of America ist die Rally für 2023 in Europa weitgehend schon gelaufen - das würde bedeuten, dass auch der Dax ...

Den vollständigen Artikel lesen ...