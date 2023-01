Hamburg (www.anleihencheck.de) - Die Kerninflation im Vereinigten Königreich zeigt sich hartnäckig, bleibt diese im Dezember doch bei einer Jahresrate von 6,3%, während man zumindest eine kleine Abschwächung auf 6,2% erwartet hatte, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank AG.Dies lasse der Bank von England wohl kaum Spielraum, am 2. Februar vom nächsten 50 Basispunkte-Zinsschritt abzurücken. Dem Pfund würden derartige Aussichten neuen Rückenwind verleihen. Der 21-Tage-Durchschnitt auf dem Niveau von 0,8820 GBP per EUR sei nach unten durchbrochen worden. Für die kommende Woche deute sich jedoch eher eine Konsolidierung oberhalb der Marke von 0,8730 an, wo sich auch der 55-Tage-Durchschnitt gerade bewege. (Ausgabe vom 19.01.2023) (20.01.2023/alc/a/a) ...

