Linz (www.anleihencheck.de) - Es gibt einen roten Faden, der sich durch alle großen Industrienationen zieht, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Der rote Faden sei die nachlassende Inflation gepaart mit nachlassender Wirtschaftsdynamik. Die Inflationsprognosen für Australien lägen für 2023 bei 5,1% und für 2024 bereits bei 3,0%. Leider ebenfalls fallend, seien die BIP-Prognosen. So liege die Markterwartung für 2023 im Mittel bei 1,8% und 2024 bei 1,6%. Alles in allem ein wirtschaftliches Umfeld, dass die Reserve Bank of Australia (RBA, australische Notenbank) in Richtung Zinspause und längerfristig zu Zinssenkungen führen werde. Die Kursentwicklung in EUR/AUD (Australischer Dollar) spiegele dieses Szenario wider. ...

