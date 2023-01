Der deutsche Chemiekonzern BASF und das französische Bergbauunternehmen Eramet stehen vor dem Abschluss einer Kooperation, um gemeinsam 2,6 Milliarden US-Dollar in eine Nickel-Verarbeitungsanlage in Indonesien zu investieren. Das Nickel soll in Batterien für E-Autos verwendet werden. Das geht aus Angaben des indonesischen Investitionsministeriums unter Berufung auf BASF-Chef Martin Brudermüller hervor. ...

