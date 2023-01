Lange wurde darüber gemunkelt, nun ist es endlich auch offiziell. Die Lufthansa will bei ITA Airways einsteigen und hat der italienischen Regierung dafür nun eigenen Angaben zufolge auch ein Angebot vorgelegt. An der Börse sorgt das für ausgesprochen wenige überraschte Gesichter. Es wurde bereits seit einer ganzen Weile fest mit einem solchen Schritt gerechnet.Viele Fragen rund um den angestrebten Deal bleiben noch ungeklärt. So teilte die Lufthansa (DE0008232125) weder mit, in welcher Höhe sich das Angebot bewegt noch um welchen Zeitrahmen es geht ...

