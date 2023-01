Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das vergangene Jahr wurde von den meisten Beobachtern als historisch empfunden, so Laurent Denize, Global Co-CIO von ODDO BHF.Mit dem Krieg in der Ukraine, der kräftig anziehenden Inflation, dem raschen Abschied von der Ära des billigen Geldes und dem Energieschock habe es einen ganzen Strauß an belastenden Faktoren für die Anleger gegeben. An den Kapitalmärkten hätten Aktien mit einem Verlust von durchschnittlich 15 Prozent zwar schwach abgeschnitten, es sei aber gemessen an anderen Börsencrashs der jüngeren Vergangenheit - außer für überbewertete Tech-Werte - keine Katastrophe gewesen. Anleiheinvestoren hingegen hätten einen perfekten Sturm mit Verlusten von mehr als 17 Prozent z.B. bei europäischen Staatsanleihen erlebt. Dies habe viele, die sich in einem vermeintlich sicheren Hafen gewähnt hätten, doch sehr unerwartet getroffen. Liege das Schlimmste nun hinter uns? ...

