Der Umweltdienstleister ALBA will dieses Jahr seine Lkw-Flotte bundesweit mit über 40 E-Trucks verstärken. ALBA hatte mit einem ersten Förderaufruf durch das Bundesministerium für Digitales und Verkehr zwölf E-Lkw bewilligt bekommen, von denen das erste jetzt in Braunschweig angekommen ist. Der vollelektrische Müllpress-Lkw des Typs Volvo FE Electric startet bei ALBA Braunschweig am 23. Januar, wie ...

