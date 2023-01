Für Großaktionär PORSCHE ist man als Ingenieurdienstleister vielfältig tätig und der hohe Auftragsbestand ist der sicherste Puffer für die Kalkulation. Die Ausgangslage ist nachvollziehbar: 434 Mio. € Marktwert für ein Umsatzziel von erstmals mehr als 1 Mrd. € in diesem Jahr und ein sehr sicherer Ertragstrend von 0,37 € je Aktie vor drei Jahren in Richtung 4,28 € in diesem Jahr ergeben eine Halbierung des KGV auf lediglich 10. Spektakuläre Produkte gibt es nicht, aber die volle Einbindung in sämtliche technische Herausforderungen im Rahmen des VW-Konzerns sind die sicherste Grundlage der nächsten Jahre. Die ersten Banken heben ihre Kursziele schon an.



