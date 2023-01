LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Just Eat Takeaway von 17 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Essenslieferdienst mache Fortschritte, schrieb Analyst Andrew Ross in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Bilanz sei stark und der operative Gewinn (Ebitda) verbessere sich./mf/ngu



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2023 / 06:32 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2023 / 06:37 / GMT



ISIN: NL0012015705

