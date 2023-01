London (www.anleihencheck.de) - Unterstützt durch positive Wirtschaftsdaten sind die globalen Finanzmärkte gut ins Jahr 2023 gestartet, so Mark Dowding, Chief Investment Officer bei BlueBay Asset Management.Die Hoffnung auf eine sich verlangsamende Inflation sei in dieser Woche durch einen günstigen US-Erzeugerpreisindex genährt worden. Dazu kämen Basiseffekte: Die Energiepreise seien im Jahresvergleich nun niedriger. Es bestehe daher Optimismus, dass sich die Verbraucherpreisindices in den kommenden Monaten wieder auf das Zielniveau zubewegen könnten - was einen geldpolitischen Schwenk nach unten ermöglichen würde. ...

