Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will die Corona-Schutzmaßnahmen am Arbeitsplatz früher als gedacht beenden. Statt erst am 07.04.2023 soll die entsprechende Arbeitsschutzverordnung nach übereinstimmenden Medienberichten bereits am 02.02.2023 aufgehoben werden. Denn wegen der zunehmenden Immunität der Bevölkerung sei sie nicht mehr weiter nötig, wird der Minister zitiert.Einige Schutzmaßnahmen sind bereits ausgelaufenDie besonderen Hygienevorkehrungen hätten vor allem in den Hochphasen der ...

