Erneute Probleme bei der spanischen Windtochter Siemens Gamesa haben Siemens Energy am Donnerstagabend eine erneute Gewinnwarnung eingebrockt. Gamesa hat erneut Qualitätsmängel bei bestimmten Komponenten festgestellt, was zu millionenschweren Belastungen im ersten Geschäftsquartal (per Ende Dezember) führt.Die Tochter habe in einer Überprüfung der installierten Windkraftanlagen "eine negative Entwicklung der Ausfallraten bei bestimmten Komponenten festgestellt, die zu höheren Garantie- und Wartungskosten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...