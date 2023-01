NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Gamesa nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 18,05 Euro belassen. Der Windkraftanlagenbauer habe durch die Bank im ersten Geschäftsquartal die Erwartungen verfehlt, schrieb Analyst Lucas Ferhani in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die im Vergleich zum Vorquartal rückläufigen Aufträge deuteten auf weitere Marktanteilsverluste hin, während Konkurrenten wie Vestas und Nordex zuletzt bessere Trends gemeldet hätten./tav/lew



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2023 / 16:15 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2023 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: ES0143416115

