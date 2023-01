Die Ölpreise haben am Freitag ihre Aufschläge vom Vortag ausgebaut. Am Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März 86,88 Dollar. Das China-Reopening treibt die Preis weiter nach oben, doch die Rohstoff-Analysten einer Bank rechnen vorerst mit einer Verschnaufpause.Nach einem schwachen Jahresstart haben die Erdölpreise in den vergangenen zwei Wochen zugelegt. Ihre Abschläge zu Jahresbeginn haben sie mittlerweile wettgemacht. Für Zuversicht sorgt die Aussicht ...

