Weiterer Rückenwind für die in den vergangenen Handelswochen bereits stark gelaufenen Aktie von Lanxess in Form bullisher Analystenstudien. Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Lanxess auf "Buy" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Das liegt knapp 30 Prozent über dem aktuellen Kursniveau. 2023 werde kein schlechtes Jahr für Chemiewerte, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Freitag vorliegenden Studie. China öffne die Wirtschaft wieder, und Europa die Geldbeutel für Investitionen. ...

