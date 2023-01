EQS-News: NEXR Technologies SE / Schlagwort(e): Personalie

20.01.2023 / 15:23 CET/CEST

NEXR Technologies SE beruft CFO Alexander Klos als weiteren Geschäftsführenden Direktor



Berlin, 20. Januar 2023 Der Verwaltungsrat der NeXR Technologies SE (XETRA: NXR) hat Chief Financial Officer (CFO) Alexander Klos rückwirkend zum 16. Januar 2023 als weiteren Geschäftsführenden Direktor bestellt. Alexander Klos verantwortet als CFO seit Dezember 2021 Finanzen, Controlling, Rechnungswesen, Investor Relations, Einkauf und Corporate IT. Seitdem treibt er den Ausbau des Finanzwesens voran und trägt mit seiner langjährigen Expertise bei digitalen Geschäftsmodellen zur Entwicklung strategischer Partnerschaften bei. Markus Peuler, CEO von NeXR Technologies: "Alexander ist mit den Unternehmensprozessen bestens vertraut und hat eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass er NeXR Technologies weiterentwickeln kann. Seine Berufung als weiterer Geschäftsführender Direktor und die Verteilung der Verantwortlichkeiten auf mehrere Schultern ist damit auch eine Weiterentwicklung unserer erfolgreichen Zusammenarbeit." Alexander Klos, CFO von NeXR Technologies: "Ich freue mich sehr, die Entwicklung von NeXR Technologies als weiterer Geschäftsführender Direktor zusammen mit Markus und dem gesamten Team voranzutreiben. Durch die stärkere Fokussierung unserer Tätigkeiten können wir uns noch zielgerichteter für eine erfolgreiche Zukunft von NeXR einsetzen."



Über NeXR Technologies NeXR ist ein internationales Technologieunternehmen mit Sitz in Berlin, das Menschen und Unternehmen den Einstieg in das Metaversum ermöglicht. Mit ihrer breiten technologischen Expertise ist NeXR in der Lage, das volle Potenzial von VR, AR, Motion Capturing und digitalen Avataren zu nutzen. NeXR setzt digitale Projekte in drei Bereichen um: Extended Reality Development, High-End Avatar Creation und Live-Produktionen mit innovativen Motion-Capture-Technologien. Durch den Einsatz von hochauflösenden Body-Scanning-Technologien ist NeXR in der Lage, perfekte digitale Repliken zu erstellen und wertvolle Daten zu generieren, um individuelle Lösungen zu entwickeln - vom realitätsnahen Onlineshopping bis hin zu maßgeschneiderter Sportausrüstung. Darüber hinaus schaffte NeXR durch neuartige Extended-Reality-Technologien interaktive digitale Räume, die weit mehr sind als bloße Experiences und das Potenzial haben, Branchen zu verändern. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.nexr-technologies.com.



Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: NeXR Technologies SE

Sven Pauly, CROSS ALLIANCE communication GmbH sp@crossalliance.de

www.crossalliance.de Telefon: +49 (0) 89 125 09 03-31

