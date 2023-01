K+S meldet Veränderungen im Management: Der Aufsichtsrat habe mit Wirkung zum 15. März Carin-Martina Tröltzsch in den Vorstand berufen, meldet das Düngemittel- und Rohstoff-Unternehmen am Freitag. "Frau Dr. Tröltzsch verstärkt mit Ihrer weitreichenden Expertise und langjährigen, internationalen Erfahrung im Agrarbereich unser Vorstandsteam in idealer ...

