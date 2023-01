Wien (www.fondscheck.de) - Offene Immobilienfonds haben sich in den vergangenen Jahren an hohe und zumeist noch steigende Verkaufszahlen gewöhnt, so die Experten von "FONDS professionell".Auch während der Corona-Pandemie hätten sie beständig Nettomittelzuflüsse verbuchen können. Allerdings sei das Neugeschäft seit geraumer Zeit rückläufig. In den Jahren 2020 und 2021 sei es jeweils gegenüber dem Vorjahr um 22 beziehungsweise 13 Prozent geringer gewesen, habe der Fondsverband BVI ermittelt. Unterjährig betrachtet seien im Laufe des Jahrs 2022 bei einzelnen Angeboten sogar die Abflüsse größer als die Zuflüsse gewesen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...