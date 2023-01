Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Freitag ist ein neuer Exchange Traded Fund von Fidelity auf Xetra und über den Handelsplatz Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Mit dem aktiv verwalteten Fidelity Sustainable Global High Yield Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF EUR Hedged Inc (ISIN IE0006KNOFD1/ WKN A3D4DG) würden Anleger*innen die Chance erhalten, in hochverzinsliche Unternehmensanleihen weltweit mit einem Rating unterhalb Investment Grade zu investieren. Die Auswahl der Unternehmensanleihen basiere auf einem Multi-Faktor-Modell, das sowohl quantitative, fundamentale Merkmale als auch Nachhaltigkeitsmerkmale kombiniere. Der Fonds orientiere sich an den Zielen des Pariser Abkommens zur Erderwärmung, indem er die CO2-Emissionsbelastung seines Portfolios einschränke. ...

