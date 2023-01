Amundi erweitert das Angebot an ETFs und ermöglicht dadurch Anleger*innen in US-Unternehmen mit niedriger Marktkapitalisierung zu investieren. 20. Januar 2023. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Seit Freitag ist ein neuer Exchange Traded Fund von Amundi Asset Management auf Xetra und über den Handelsplatz Börse Frankfurt handelbar.Mit dem Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF Dist erhalten Anleger*innen die Möglichkeit, in ein breit diversifiziertes Portfolio aus US-Unternehmen mit niedriger Marktkapitalisierung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...