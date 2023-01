Kalenderwoche 3 am KMU-Anleihemarkt - als eines der ersten Unternehmen am Markt prüft die SOWITEC group GmbH im Kalenderjahr 2023 die Begebung einer neuen Unternehmensanleihe. Vor diesem Hintergrund hat das Erneuerbare Energien-Unternehmen sowohl die ICF BANK AG als auch die Quirin Privatbank AG mit der Durchführung eines Marktsoundings und einer Management-Roadshow beauftragt. Nach zwei schwierigen Jahren verzeichnet SOWITEC in 2022 wieder einen erfreulichen Geschäftsverlauf mit deutlich gesteigertem Umsatzzahlen und verbesserten operativen Kennzahlen.

Die Deutsche Rohstoff AG wird das Geschäftsjahr 2022 aller Voraussicht nach mit einem Rekordergebnis beenden. "Wir haben unsere Prognose Mitte Dezember 2022 abermals angehoben. Zum einen war die Ölförderung im vierten Quartal 2022 höher als noch im Oktober erwartet, als wir zuvor unsere Prognose erhöht hatten. Unsere vier Tochtergesellschaften in den USA produzierten rund 9.600 BOEPD, mithin ein Rekord für die Deutsche Rohstoff. Unsere bestehenden Bohrungen in Colorado hatten höhere Fördermengen als zunächst erwartet und auch die in Q4 begonnenen Bohrungen in Utah hatten eine sehr hohe Anfangsproduktion. Zudem haben alle unsere Bohrungen in Wyoming im oder sogar über Plan produziert. Gesamtwirtschaftlich ...

