Nach dem gestern herrschenden volatilen Handelstag mit starken Kursgewinnen ab dem Nachmittag setzt sich die bereits seit 11.01. ungebrochene Korrektur in Platin heute nun doch weiter fort, obwohl das Edelmetall im europäischen Handel heute Morgen noch ein Plus von bis zu 1,0 % markiert hatte.Obwohl heute keinerlei für den Edelmetallmarkt relevante Publikationen neuer Konjunkturdaten anstehen und damit heute eigentlich auch keinerlei Anlass zu neuer Konjunkturskepsis, gerade auch was die USA angeht, bestehen sollte, setzt gerade das erhöhte konjunkturzyklische Platin, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...