KOPENHAGEN, Dänemark, Jan. 20, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Evaxion Biotech A/S (NASDAQ: EVAX) ("Evaxion" oder das "Unternehmen"), ein Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, das sich auf die Entwicklung von KI-gesteuerten Immuntherapien spezialisiert hat, hat heute bekanntgegeben, dass die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA (Food and Drug Administration) den Fast-Track-Status für die personalisierte Krebstherapie EVX-01 des Unternehmens in Kombination mit KEYTRUDA® erteilt hat.



Im Dezember 2022 erhielt Evaxion die FDA-Zulassung für die Fortsetzung der klinischen Phase-IIb-Studie, in der EVX-01 in Kombination mit KEYTRUDA® an Patienten mit metastasiertem Melanom verabreicht wird. Am 17. Januar 2023 erhielt Evaxion außerdem den Fast-Track-Status für den Impfstoffkandidaten. Das Fast-Track-Verfahren wurde entwickelt, um die Prüfung innovativer, neuer Medikamente durch die FDA zu beschleunigen, die das Potenzial haben, einen ungedeckten medizinischen Bedarf zu erfüllen.

"Wir sind sehr erfreut, dass unser Krebsimpfstoffkandidat EVX-01 den Fast-Track-Status der FDA erhalten hat, da dies eine potenziell schnellere Zulassung des Impfstoffs ermöglicht. Dies ist in erster Linie zum Nutzen der Patienten. Und es ist eine großartige Bestätigung für unsere KI-Plattform PIONEER und unseren Medikamentenkandidaten", so Per Norlén, CEO bei Evaxion.

EVX-01 ist eine peptidbasierte Krebsimmuntherapie und das am weitesten fortgeschrittene klinische Produkt von Evaxion. Im Rahmen des Programms wird für jeden Patienten ein einzigartiges Medikament entwickelt, das auf der Genanalyse seiner Tumore und der Abstimmung mit seinem Immunsystem beruht. Ermöglicht wird dieser Prozess durch die unternehmenseigene KI-Plattform PIONEER.

Die laufende Phase-IIb-Studie wird an klinischen Zentren in den Vereinigten Staaten, Europa und Australien durchgeführt. Dies geschieht in Zusammenarbeit mit Merck, dem Unternehmen, das seinen PD-1-Inhibitor KEYTRUDA® liefert. Die Studie wurde zunächst in Australien gestartet, wo im September 2022 der erste Patient aufgenommen wurde.

Lesen Sie mehr über die Phase-IIb-Studie zu EVX-01 auf clinicaltrials.gov: NCT05309421

Über Evaxion

Evaxion Biotech A/S ist ein Biotech-Unternehmen in der klinischen Phase, das KI-gestützte Immuntherapien entwickelt. Mit unserer proprietären und skalierbaren KI-Technologie entschlüsseln wir das menschliche Immunsystem, um neuartige Immuntherapien für Krebs, bakterielle Erkrankungen und Virusinfektionen zu entdecken und zu entwickeln. Evaxion verfügt über eine breite Pipeline an neuartigen Produktkandidaten, darunter drei personalisierte Krebsimmuntherapien. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Hørsholm, Dänemark, und beschäftigt 70 Mitarbeiter.

Quelle: Evaxion Biotech

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

CEO Per Norlén

pno@evaxion-biotech.com

Oder:

Katrine Hertz Mortensen

VP, Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit

khm@evaxion-biotech.com

+45 3010 0203

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung. Die Wörter "Ziel", "glauben", "erwarten", "hoffen", "anstreben", "beabsichtigen", "können", "könnten", "antizipieren", "erwägen", "fortsetzen", "schätzen", "planen", "potenziell", "vorhersagen", "projizieren", "werden", "können haben", "wahrscheinlich", "sollten", "würden" und andere Wörter und Begriffe mit ähnlicher Bedeutung kennzeichnen zukunftsgerichtete Aussagen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Risiken im Zusammenhang mit: unsere Finanzlage und den Bedarf an zusätzlichem Kapital; unsere Entwicklungsarbeit; die Kosten und den Erfolg unserer Produktentwicklungsaktivitäten und präklinischen sowie klinischen Studien; die Kommerzialisierung eines zugelassenen pharmazeutischen Produkts, das unter Verwendung unserer KI-Plattformtechnologie entwickelt wurde, einschließlich der Geschwindigkeit und des Grades der Marktakzeptanz unserer Produktkandidaten; unsere Abhängigkeit von Dritten, einschließlich der Durchführung klinischer Tests und der Produktherstellung; unsere Unfähigkeit, Partnerschaften einzugehen; staatliche Regulierung; Schutz unserer geistigen Eigentumsrechte; Mitarbeiterangelegenheiten und Wachstumsmanagement; unsere ADSs und Stammaktien, die Auswirkungen internationaler wirtschaftlicher, politischer, rechtlicher, Compliance-, sozialer und geschäftlicher Faktoren, einschließlich der Inflation und die Auswirkungen der weltweiten COVID-19-Pandemie sowie des anhaltenden Konflikts in der Region um die Ukraine und Russland auf unser Geschäft sowie andere Unwägbarkeiten, die unsere Geschäftstätigkeit und unsere Finanzlage beeinflussen. Eine weitere Erörterung dieser Risiken finden Sie in den Risikofaktoren, die in unserem jüngsten Jahresbericht auf Formblatt 20-F und anderen bei der U.S. Securities and Exchange Commissionabgerufen werden können. Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.