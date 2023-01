Die VOQUZ Labs AG (ISIN: DE000A3CSTW4) hat heute einen Kaufvertrag über die wesentlichen Vermögensgegenstände der in Frankfurt am Main ansässigen Remedyne GmbH, insbesondere aller Rechte an der Remedyne-Software, abgeschlossen. Der Gründer und Inhaber der Remedyne GmbH, Jens Kettler, wird als Leiter des neuen Geschäftsbereiches zur VOQUZ Labs AG wechseln. Die Remedyne-Software ist eine SAP Security und Compliance Lösung, spezialisiert auf das fortlaufende Monitoring und die Compliance Prüfung von in SAP ERP bzw. SAP S/4HANA abgebildeten Geschäftsprozessen. Der Kaufpreis beträgt 300.000 EUR, wovon ...

