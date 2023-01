Am letzten Tag des Weltwirtschaftsforums in Davos haben führende Politiker gewarnt, dass der Weltwirtschaft immer noch viele Herausforderungen bevorstehen. Dennoch haben sich laut der IWF-Chefin die Aussichten im vergleich zur Lage vor einigen Monaten deutlich verbessert. Auch EZB-Chefin, Christine Lagarde, meldete sich zu Wort.In der Schlusssitzung des Weltwirtschaftsforums in Davos sagte Kristalina Georgieva, Chefin des Internationalen Währungsfonds, die wirtschaftliche Lage sei "weniger schlimm, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...