Vaduz (ots) -Liechtenstein ist erstmals eingeladen, eine nationale Kandidatur für das Expertengremium des Europarates zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt (GREVIO) einzureichen und sucht daher interessierte Bewerberinnen und Bewerber aus Liechtenstein. Die Mandatsdauer beträgt vier Jahre (einmalige Wiederwahl möglich).Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Amts für Auswärtige Angelegenheiten unter https://www.llv.li/inhalt/11071/amtsstellen/stellen.Bei Interesse richten Sie Ihre Bewerbung bis am Montag, 20. Februar 2023 in elektronischer Form an das Amt für Auswärtige Angelegenheiten (info.aaa@llv.li, Betreff GREVIO).Pressekontakt:Amt für Auswärtige AngelegenheitenT +423 236 60 58martina.edlund@llv.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100901652