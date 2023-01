Skandi Network, das erste europäische Netzwerk für aktiv temperaturgeführte Life-Care-Transporte, gibt die Partnerschaft mit MIXMOVE bekannt. MIXMOVE ist eine cloudbasierte Lösung, die der Unterstützung der Logistik dient, indem sie Systeme verbindet, die Rentabilität steigert und CO2-Emissionen reduziert.

Durch die Entwicklung einer einzigartigen digitalen Kooperationsplattform (Skandi 360° unterstützt durch MIXMOVE) werden unterschiedliche Daten sämtlicher Lieferungen, die über das Netzwerk gehen, konsolidiert, um die End-to-End-Transparenz zu sichern.

Skandi Network ist das erste vereinte Netzwerk für Healthcare-Logistik in ganz Europa, das sich auf die Sendung von Healthcare-Produkten für Menschen und Tiere spezialisiert.

Das Netzwerk bietet temperaturgeführte Healthcare-Transporte für Pakete und Sendungen mit bis zu fünf Paletten in 25 Ländern an. Skandi Network besteht aus sieben führenden Healthcare-Transportunternehmen. Die größte Herausforderung für das Netzwerk sind grenzüberschreitende Sendungen, die den Umschlag der Transporte (Cross-Docking) erfordern.

"End-to-End-Transparenz zu haben ist schon mit einem Transportunternehmen eine Herausforderung, mehrere Länder und mehrere Spediteure gleichzeitig zu handhaben, ist jedoch noch schwieriger. Weil wir temperaturempfindliche Healthcare-Produkte transportieren, müssen wir garantieren können, dass die Produkte nach den GDP-Vorgaben transportiert werden, während die Temperatur stets überwacht und garantiert wird. Darüber hinaus ist es wichtig, dass unsere Kunden Zugang zu diesen Informationen in Echtzeit haben.", so Rudy Smets, CEO von Skandi Network.

Aus diesen Gründen ging Skandi Network die Partnerschaft mit MIXMOVE ein. Sie entwickelten eine einzigartige gemeinsame Plattform, Skandi 360°, um sämtliche betrieblichen und analytischen Datenflüsse für alle über das Netzwerk laufenden Sendungen zu konsolidieren.

Eine Ansicht und ein Zugang für das branchenbeste Healthcare-Transport- Netzwerk in Europa

Durch den Zusammenschluss von sieben führenden Spediteuren bietet Skandi Network Zugang zum branchenbesten Healthcare-Transport-Netzwerk in Europa. Skandi 360° versorgt den Markt und diverse Interessenvertreter mit einer koordinierten Lösung, die Echtzeit-Zugang und Kontrolle für das erste europaweite Healthcare-Transport-Netzwerk (mit über 4.780 Fahrzeugen und 165 temperaturgeführten Depots) ermöglicht.

Der Anschluss an Skandi 360° versetzt die Nutzer in die Lage, ihre eigenen Ressourcen nach einem konsolidierten Ansatz zu erweitern und/oder zu optimieren.

Reduzierung von CO2-Emissionen

Des Weiteren erlaubt es Skandi 360°, die Kohlenstoffbilanz und die Betriebskosten über die gesamte Transportkette hinweg zu reduzieren. Dazu gehört:

die Konsolidierung von Abläufen,

die Optimierung von Logistiknetzwerken über regionale Distributionszentren,

keine Notwendigkeit für zusätzliche passive Verpackungen im Netzwerk und eine Reduzierung von Schäden und Produktverlusten während des Transports dank Temperaturüberwachung.

Digitalisierung der Logistik mit MIXMOVE

MIXMOVE kann eine sehr große Menge an Informationen und Daten aus verschiedenen Quellen und IT-Systemen integrieren (wie TMS, telematische Systeme, WMS, ERP). Die MIXMOVE-Technologie verwandelt vertikale und unabhängige Datenflüsse in eine flexible und konsolidierte One-View-/One-Access- Datenlösung bis hin zur Paket- oder Sendungsebene.

MIXMOVE macht es darüber hinaus möglich, Transportnetzwerk-Funktionen und Kooperationsplattform-Funktionen zu kombinieren. Daraus resultiert ein schlankes und effizientes Transportnetzwerk-Management, welches für alle Nutzer von Skandi Network echten Mehrwert schafft.

MIXMOVE passt seine Technologie an die spezifischen Bedingungen des Healthcare-Transports an, wie etwa die Vorgaben im Zusammenhang mit der Integration des Qualitätsmanagements, der Echtzeit-Temperaturüberwachung (einschließlich korrigierender und präventiver Maßnahmen) und PODS, die eine lückenlose Temperaturkurve vorsehen.

"Wir haben uns für MIXMOVE aufgrund seiner bewiesenen Kompetenz in der globalen Lieferkette und bewährten Technologie zur Verwaltung des komplexen Transport-Netzwerkbetriebs entschieden. Das Unternehmen verwendet eine fortschrittliche cloudbasierte Technologie mit API-Konnektivität. Die MIXMOVE- Lösung bietet die Möglichkeit, verschiedene Systeme und verschiedene Tools (TMS, WMS, telematische Systeme etc.) nahtlos mit der Plattform zu verbinden. Das ist genau das, was wir brauchten, erstens, um es allen Mitgliedern zu ermöglichen, sich zu verbinden, zweitens, um es allen externen

Interessenvertretern, wie Logistikanbietern, zu ermöglichen, sich an die Plattform anzuschließen und unser Netzwerk zu nutzen.", erklärte Rudy Smets, CEO von Skandi Network.

Über Skandi Network

Skandi Network ist das erste vereinte Netzwerk in Europa, das sich auf den Transport von Healthcare-Produkten spezialisiert. Dazu gehören Human- und Tierarzneimittel, biomedizinische Produkte, APIs, temperaturempfindliche Medizintechnik, Diagnostika und Produkte des allgemeinen Lebens, die temperaturempfindlich sind. Dank der Allianz von sieben führenden auf die Healthcare-Logistik spezialisierten Transportdienstleistern bietet das Netzwerk Transportdienste mit kontrollierter Temperaturführung in den Bereichen 2 bis 8, 15 bis 25 und 20 Grad Celsius (in passiven Verpackungen) an und deckt dabei 25 Länder ab: Arra Group (Polen), BHS Logistics (Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland, Estland, Lettland, Litauen), BL Turkey Biopharma Logistics (Türkei),

Eurotranspharma (Frankreich, Belgien, die Niederlande, Luxemburg, Spanien, Tschechische Republik, Slowakei und auch Deutschland, Österreich und Slowenien über seine existierenden lokalen Partner), Movianto (England, Schottland, Wales, Nordirland), PHSE (Italien), Rangel Logistics Solutions (Portugal). Ziel von Skandi Network ist es, bis spätestens Ende 2025 mit Mitgliedern den Service in 36 Ländern anbieten zu können. Insgesamt haben die Mitglieder des Netzwerks mehr als 4.000 Mitarbeiter, sie steuern über 4.780 Fahrzeuge mit aktiver Temperaturführung, betreiben an zehn strategischen Punkten regionale Konsolidierungsplattformen, 165 temperaturgeführte Depots und transportieren jährlich 14.750.000 temperaturgeführte Sendungen.

Weitere Informationen: https://www.skandi-network.com/

Über MIXMOVE

MIXMOVE bietet eine Cloud-Lösung an, die der Unterstützung der Logistik dient, indem sie Systeme verbindet, die Rentabilität steigert und CO2-Emissionen reduziert.

Seit mehr als 10 Jahren bietet MIXMOVE Versendern, Transportdiensten und Logistikanbietern die beste Kundenerfahrung in Bezug in Bezug auf Transparenz, Berechenbarkeit und Stabilität.

Die Hauptressourcen der Lösung sind auf die Transparenz, Kontrolle und Durchführung von Transport- und Logistikdienstleistungen fokussiert. Zu den weiteren Funktionen gehören die Optimierung des Bestellablaufs, der Auftragserfüllung und des Lagerbetriebs wie fortschrittliches Cross-Docking sowie die automatisierte Planung, Auslieferung und Streckenoptimierung.

Die mobilen Anwendungen von MIXMOVE ermöglichen Digitalisierung und die Zusammenarbeit mit Fahrern. Unternehmen wie 3M, Volkswagen TPS, DHL, DSV und Gebrüder Weiss vertrauen auf MIXMOVE. Das Unternehmen kann eine Erfolgsbilanz nachweisen, wenn es um die Erzielung eines hohen ROI, die Ermöglichung von Kooperationen und die Unterstützung von Nachhaltigkeitszielen durch eine verbesserte Nutzung von Ressourcen geht.

Weitere Informationen zu MIXMOVE: www.mixmove.io

