Das erste Kryptoupdate 2023! Erneut setzen sich die beiden Finanzexperten Markus Miller und Richy zusammen, um das vergangene und aktuelle Marktgeschehen zu analysieren. Auf der Agenda steht zunächst das vergangene Jahr - so zum Beispiel der Ethereum Merge, der dafür gesorgt hat, dass Ethereum in Zukunft weiter wachsen und seine Funktionalitäten und dezentralen Applikationen (dApps) weltweit ausbreiten kann. Auch das Bitcoin-Netzwerk hat 2022 Stabilität und Prosperität gezeigt. 2023 wird laut den Experten im Zeichen der Anwendungen von Krypto-Funktionen stehen. Aber natürlich sollte der Tag nicht vor dem Abend gelobt werden: Auch die großen Probleme bei Grayscale, Genesis und Gemini sind weiterhin latent. Bitcoin-Halving voraus: 2024 sinkt die Bitcoin-Inflationsrate, unter die von Gold, so die These. Eine Bewertungsparität zwischen den Anlageklassen Gold und Bitcoin würde auf Basis der aktuellen Marktkapitalisierung von Gold einen Bitcoin-Kurs von rund 600.000 USD bedeuten, sollte sich der Goldpreis nicht verändern. Auch in der Blockchain-Welt gibt es interessante neue Entwicklungen. Brasilien legalisiert den Bitcoin beispielsweise als digitale Wertform und Zahlungsmittel. Generell gewinnen dezentrale Kryptobörsen an Bedeutung. 78% aller Bitcoin liegen mittlerweile nicht mehr auf zentralen Kryptobörsen, sondern werden auf privaten Wallets verwahrt. Dezentralität ist eine Systematik und Anlageklasse. Zum Schluss gilt es, einige Warnungen auszusprechen. Momentan gibt es vielerlei Attacken auf Krypto Wallets und Banking und Krypto Apps.