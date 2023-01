Die Indices haben in den letzten Tagen einstecken müssen, so auch der Nasdaq100, der die wichtigsten Tech-Titel in New York vereint. Die letzten Stunden allerdings bäumte sich der Kurs noch mal auf, nicht ohne uns ein gutes Einstiegsszenario zu präsentieren. Wo wir unsere Position eröffnen und wo unsere Handelsmarken für diese Idee konkret liegen, stellen wir in diesem Trade des Tages vor.

Den vollständigen Artikel lesen ...