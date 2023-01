(shareribs.com) Frankfurt / New York 20.01.2023 - Biotech-Aktien zeigten sich im am Freitag uneinheitlich. Für MorphoSys und Biontech ging es nach oben, während sich Papiere von Evotec verbilligten. An der Wall Street bewegt sich der Sektor kaum. Der DAX beendete den Handelstag mit einem Kursplus von 0,8 Prozent bei 15.033 Punkten. Hier ging es für Siemens Energy, Zalando und Deutsche Bank nach oben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...