New York (ots/PRNewswire) -Sex.com steht offiziell zum Verkauf. Nachdem er 2013 für 13 Millionen Dollar verkauft wurde, liegt der Eröffnungspreis heute bei kühlen 20 Millionen Dollar. "Sex.com ist einer der wertvollsten und bekanntesten Domainnamen der Welt, und wir freuen uns sehr, ihn dem Höchstbietenden zum Kauf anbieten zu können", so Elnaz Gerami, CMO von Digital Nomad, in einer Erklärung: "Nach unserem kürzlichen Relaunch als innovative Mischung beliebter sozialer Plattformen haben wir einen großen Zustrom neuer Creators erlebt, die von unseren 1,5 Millionen Unique Visitors pro Tag profitieren. Daraufhin gaben prominente Parteien ein Angebot für den Domainnamen ab. Aus diesem Grund haben wir uns für eine Auktion entschieden. Wir freuen uns darauf zu sehen, wer der nächste Besitzer der Marke sex.com sein wird."Dies ist eine seltene Gelegenheit für eine Einzelperson, ein Unternehmen oder eine Marke, ein Stück Internetgeschichte zu besitzen. Die kultige Domain ist die erste Plattform, die eine persönliche Identifizierung für das Onboarding von Urhebern verlangt. Dies macht sie zu einer der sichersten und angesehensten Websites in der Branche.Das Bieterverfahren soll sofort beginnen und wird im Rahmen einer privaten, verdeckten Auktion durchgeführt. Interessierte können unter sex.com/auction oder per E-Mail an auction@sex.com mehr erfahren.View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/der-wertvollste-domainname-im-internet-wird-versteigert-301727171.htmlPressekontakt:Jane Owen,jane@janeowenpr.com,3238191122Original-Content von: Digital Nomad Limited, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/167892/5422066