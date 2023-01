Das Investmentunternehmen KeyBanc Capital Markets hat am Donnerstag seine Prognose für den Halbleitermarkt 2023 für den Halbleitermarkt. Das Unternehmen stellte fest, dass der Umsatz ohne Speicher voraussichtlich um Prozent sinken wird. Die erste Jahreshälfte sehen die Analysten schwach, doch geht von einer Erholung in der zweiten aus."Trotz eines erheblichen Rückgangs (-36%) des SOX im Jahr 2022 sehen wir weiterhin Softlanding für Halbleiter", schrieb Analyst John Vinh in einer Mitteilung an Kunden ...

