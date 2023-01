Zur raschen Erschließung des potenziell wachstumsstarken CBD-Marktes für Tiere hat Innocan Pharma (WKN: A2PSPW) jetzt kompetente Verstärkung mit an Bord: Das kanadisch-israelische Unternehmen hat mit Dr. Benitz (Benitz Consulting) einen ersten Beratungsvertrag zur Vermarktung seiner pharmazeutischen IP im Veterinärbereich unterzeichnet.

Benitz Consulting ist spezialisiert auf Veterinärmedizin

Der Mediziner hat in seiner langjährigen Karriere bei namhaften Pharmakonzernen wie Pfizer oder Merck umfangreiche Erfahrungen in der Forschung, Entwicklung und Vermarktung von Veterinärmedikamenten gesammelt.

Dr. Benitz erwarb seinen Abschluss als Tierarzt an der University of Saskatchewan, einen MS-Abschluss in Reproduktionsphysiologie an der University of Illinois und einen BS-Abschluss in Tierwissenschaften an der University of California. Während seiner erfolgreichen Laufbahn war Benitz in mehreren Weltkonzernen in leitenden Positionen in Forschung und Entwicklung tätig. Unter anderem als Executive Director und Vice President bei Pfizer Animal Health und Global Head of R&D für Pharmacia Animal Health und Novartis Animal Health. Er spielte eine Schlüsselrolle bei der Integration der F&E-Organisationen nach den Übernahmen durch Pfizer Animal Health bzw. Elanco. Zuletzt war er als Global Head of Regulatory Affairs für Merial tätig und eng an der Integration von F&E und Regulatory Affairs bei Boehringer-Ingelheim beteiligt.

Aufgrund seiner jahrzehntelangen, umfassenden, globalen Erfahrung in der Forschung und Entwicklung von Pharmazeutika und Biologika für den Veterinärmarkt kann Dr. Benitz Innocan den Weg zur Kommerzialisierung von CBD-Produkten ebnen, die erst für den Veterinär- und später auch für den Humanmedizinmarkt zugelassen werden sollen.

Veterinärmedizin als Türöffner zur Humanmedizin

Das Know-how des Veterinärmediziners und Managers umfasst die Markteinführung einer Reihe neuer Therapeutika und Impfstoffe für Tiere sowie die enge Zusammenarbeit mit Zulassungsbehörden in vielen internationalen Märkten, darunter das Center of Veterinary Medicine und die Food and Drug Agency in den USA.

Im Rahmen des Anfang Dezember 2022 unterzeichneten Beratervertrages wird Dr. Benitz Innocan Pharma bei der Kommerzialisierung des geistigen Eigentums (IP) im Veterinärbereich unterstützen. Diesbezüglich sagte Iris Bincovich, CEO von Innocan: "Innocan unternimmt nun die ersten Schritte in Richtung Kommerzialisierung … wir haben uns entschieden, die Erschließung des Marktes zu beschleunigen, indem wir Möglichkeiten im Veterinärbereich verfolgen, da wir wissen, dass dies ein potenzielles Tor zur Humanpharmazie sein wird. Dr. Benitz ist genau die richtige Person zur richtigen Zeit, um uns dabei zu helfen, die Kommerzialisierungsphase unseres Unternehmens zu erreichen."

Innocan Pharma mit vielversprechenden CBD-IPs

Innocan Pharma erforscht derzeit zwei Plattformen, die vor allem die Wirksamkeit des Cannabinoids CBD optimieren sollen: Zum einen die CBD-beladene Liposomen-Plattform ("LPT"), die mittels Injektionen eine präzise Dosierung und lang anhaltende Freisetzung von CBD in die Blutbahn ermöglicht. Zum anderen CBD-beladene Exosome ("CLX"), die das Potenzial für hochgradig synergistische Effekte regenerativer und entzündungshemmender Eigenschaften auf das zentrale Nervensystem und andere Körpergewebe bieten könnten.

Die LPT-Plattform wurde von Innocan Pharma bereits am 7. Oktober 2019 zum Patent angemeldet und befindet sich derzeit in klinischen Tests für zwei Indikationen: Epilepsie und Schmerztherapie in der Veterinär- und Humanmedizin. Erste präklinische LPT-Studien an Hunden mit Osteoarthritis und refraktärer (arzneimittelresistenter) Epilepsie haben erfolgreiche Ergebnisse gezeigt. So zum Beispiel eine Bioverfügbarkeit von CBD von fast 100 %, verglichen mit einer Bioverfügbarkeit von 6,5-20 % beim Menschen bei oraler Verabreichung. Außerdem konnte das CBD im Blutplasma der Hunde über einen Zeitraum von mehr als vier Wochen nachgewiesen werden, in dem die Symptome deutlich abnahmen.

Weltweit wurde der Markt für Tierarzneimittel schon im Jahr 2020 auf knapp 43 Milliarden Dollar geschätzt. Studien gehen davon aus, dass er bis 2026 etwa 650 Milliarden Dollar erreichen wird, was einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,56 % im Prognosezeitraum entspricht.

Noch deutlich wachstumsstarker ist jedoch der CBD-Markt für Haustiere, der bis 2028 voraussichtlich sogar eine CAGR von 58,9 % aufweisen könnte. Deshalb ist Dr. Benitz Unterstützung auf dem Weg zur Kommerzialisierung von Innocans CBD-IPs von großer Bedeutung und könnte schon bald erste Früchte tragen.

Des Weiteren ist die Veterinärmedizin auch ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Zulassung von Humanarzneimitteln. Gerade Versuche mit Hunden, die in vielerlei Hinsicht dem Menschen ähnlich sind, können zu einer Win-win-Situation für Pharmaunternehmen und Patienten führen. Denn Tierversuche sind ein notwendiger Schritt - sowohl bei der Entwicklung von Human- als auch von Tierarzneimitteln.

