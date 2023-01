Nach einer eindrucksvollen Erholungsrallye zu Beginn des Jahres machen sich derzeit wieder Rezessionssorgen an den Börsen breit. Jene werden angetrieben von einigen wenig erfreulichen konjunkturellen Indikatoren. In den USA sorgen die Marktakteure sich über Daten zu Einzelhandelsumsätzen, während in Fernost sinkende Exporte von Japan nach China mit Sorge betrachtet werden. An der Börse sorgte das für teils massive Kursverluste.Hierzulande musste der DAX Abschläge in Höhe von 1,72 Prozent verkraften und fiel damit wieder knapp unter die Marke ...

Den vollständigen Artikel lesen ...